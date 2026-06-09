Patrick Fischer e la vicenda Covid: la sua verità in «un'intervista» curata da un'agenzia specializzata in comunicazione

Patrick Fischer spiega in un'intervista PR come è nato il caso Covid. screenshot: youtube

Patrick Fischer parla pubblicamente per la prima volta dopo il caso Covid. In un'intervista prodotta da un'agenzia di pubbliche relazioni (PR), parla del suo certificato Covid falsificato.

Hai fretta? blue News riassume per te Poco prima della Coppa del Mondo di hockey, l'allenatore della nazionale Patrick Fischer è stato sospeso. Questo dopo che è stato reso noto che si era recato ai Giochi Olimpici del 2022 con un certificato Covid falsificato.

Ora l'ex coach della Nati commenta per la prima volta pubblicamente la vicenda Covid, non in un'intervista giornalistica, ma in un colloquio di pubbliche relazioni. Questo significa che le domande e le risposte sono state preparate e studiate in anticipo.

L'ex allenatore della nazionale afferma che il rapporto di fiducia con la SRF era ottimo e che gli accordi non sono stati rispettati. Mostra di più

«Per la prima volta dalle mie dimissioni, parlo apertamente degli eventi relativi alla vicenda Covid degli ultimi mesi e della mia visione di gran parte di ciò che è accaduto allora», ha scritto Patrick Fischer su Instagram lunedì sera.

Martedì ha pubblicato un'intervista video su YouTube, che intende mostrare la sua versione dei fatti.

Ma il termine «intervista» deve essere trattato con cautela. Il video è stato registrato da Signorell GmbH, l'agenzia di pubbliche relazioni dell'ex giocatore di hockey professionista Riccardo Signorell.

Le domande sono state poste dall'ex caporedattore del Blick Peter Röthlisberger, che ora consiglia aziende e manager su questioni di comunicazione con la sua società «Chefredaktion».

Röthlisberger è quindi un professionista nel far fare bella figura ai manager nelle loro apparizioni sui media.

La conversazione con Patrick Fischer non va quindi vista come un'intervista giornalistica, ma come un'operazione di pubbliche relazioni con un'agenzia professionale sullo sfondo.

Le dichiarazioni più controverse

Patrick Fischer su ...

... la decisione contro la vaccinazione Covid

«Mi occupo di certe questioni, soprattutto quando si tratta della mia salute e del mio corpo. Ascolto attentamente il mio istinto. È la mia àncora. Mi fido. Per questo mi era chiaro che non mi sarei vaccinato».

... la falsificazione del certificato

«Il periodo del Covid è stato molto nebbioso e incerto. In Svizzera le cose erano un po' più rilassate, ma in Cina c'era ancora l'obbligo di vaccinazione per l'ingresso. A quel punto ho capito di avere un problema perché volevo esserci con i ragazzi. Per questo motivo ho deciso di acquistare un certificato.

«Come allenatore della nazionale non avrei dovuto farlo, ma il mio istinto mi diceva anche che avevo una responsabilità nei confronti del mio corpo. Questo mi ha messo in una situazione difficile, la più difficile dei miei dieci anni da allenatore della nazionale.»

«Non mi sono assunto la responsabilità come allenatore della nazionale, ma l'ho fatto per me stesso. Come allenatore della nazionale ho violato la mia funzione di modello, non c'è nulla da minimizzare. Ma personalmente sono rimasto fedele a me stesso».

... il rischio per l'ambiente a Pechino

«Il protocollo Covid funzionava così: ci facevano il test ogni giorno al centro di preparazione in Svizzera, alla partenza e poi anche a Pechino. Se si risultava positivi, si andava in quarantena. Sapevo di non essere più a rischio degli altri: non appena avessi contratto il virus, sarei entrato in quarantena. Questo mi dava la certezza di non mettere a rischio la squadra».

... l'accusa che l'intera squadra avrebbe potuto essere squalificata

«È stata la cosa più difficile dell'intera campagna. È stato detto che avevo messo a rischio tutti. Non è assolutamente vero. Non è mai successo nella storia dei Giochi Olimpici. Se qualcuno commette un reato, ad esempio un'infrazione per doping, viene punito come individuo.»

«La Russia è stata esclusa perché si è dopata sistematicamente nel 2014, ma non credo che si possa fare un paragone. Per questo ero sicuro che l'intera delegazione non sarebbe stata mandata a casa anche se mi avessero scoperto. Non possiamo saperlo con certezza, ma non è mai successo prima».

... il «fatidico» pranzo

«Sono una persona che dà subito fiducia e il rapporto con la "SRF" era molto forte. Poi il Covid è diventato un problema e io ci sono inciampato dentro. Non ho visto alcun pericolo. Per me il Covid era finito e sapevo che lo avrei comunicato. Per me era importante.»

«Non sono l'unico a dire le cose "in via ufficiosa". Il nostro responsabile dei media lo ha detto chiaramente: era logico che non fosse destinato al pubblico. Questo è stato confermato anche da Schmitz. Il giorno dopo ci ha persino scritto in un'e-mail che era a conoscenza dell'accordo "off the record".»

«Questo mi ha amareggiato. La "SRF" ha poi comunicato che non era mai stato "off the record". Questo non è vero. È stato violato un accordo."

«È stato molto irritante, perché ha messo in cattiva luce anche il nostro responsabile dei media. Ancora non so perché la federazione non l'abbia mai comunicato. Perché non abbiamo mai chiarito che avevamo questo accordo».

... la sua reazione al licenziamento

«Sono stato consigliato bene. Mi è stato detto che avrei dovuto portare calma in modo che la squadra potesse concentrarsi sul suo compito. Questa era la cosa più importante in quella situazione».

... la reazione della squadra

«Ero in Slovacchia e ho sentito molto sostegno da parte dello staff e dei giocatori. Non è stato facile nemmeno per loro. Con la Coppa del Mondo in casa alle porte, hanno persino discusso se boicottare o meno. Io ho sempre detto loro: "Fate il vostro lavoro! Sapete come farlo"».

... il ruolo della federazione di hockey su ghiaccio

«Sapevano che ero in difficoltà. Un giorno mi hanno presentato un contratto che diceva che dovevo essere presente ai Campionati del Mondo Under 20, a Pechino e ai Campionati del Mondo di Helsinki. Per farlo avevo bisogno di una vaccinazione. E se fossi stato assente, ci sarebbero state penali per un totale di oltre mezzo milione di franchi. L'ho firmato.»

«Ma lo trovavo frustrante, aumentava ancora di più la pressione. La federazione confermava che ero immunizzato, per questo non potevo più andare in quarantena. Ripensandoci, la decisione giusta sarebbe stata non firmare il contratto e accettarne le conseguenze».

... la sua famiglia

«Tante persone si sono avvicinate a me e a mia moglie durante tutto questo periodo, ci hanno sostenuto, incoraggiato e hanno solidarizzato con noi. Sono molto grato per questo, ci ha fatto un gran bene. Allo stesso tempo il nucleo principale, la mia famiglia e mia moglie, non sono abituati a queste tempeste. Mi sono reso conto dell'incredibile famiglia che ho. Mi hanno dato un enorme sostegno».

... le cose che lo hanno ferito

«Ciò che mi ha colpito emotivamente è stato quello che è successo dopo il licenziamento. La Nati aveva una partita in casa due o tre giorni dopo a Bienne. Una ragazza aveva preparato un poster per me; l'ho portato con me. Poi le è stato semplicemente strappato dalle mani. Anche altri messaggi di ringraziamento dei tifosi – bandiere e simili – sono stati semplicemente portati via durante la Coppa del Mondo.»

«Lo trovo assurdo. Chi ha ordinato tutto questo? I messaggi non erano diretti contro nessuno, era solo un ringraziamento nei miei confronti. È stata la cosa che mi ha ferito di più».

L'intera intervista