Perlini KEY

Il Lugano ha annunciato di aver messo sotto contratto per la prossima stagione l'attaccante britannico-canadese Brendan Perlini.

Swisstxt

L'ala 29enne ha già giocato due anni in Svizzera: nel 2020-21 ha vestito la maglia dell'Ambrì in 21 occasioni (16 punti) mentre nello scorso campionato è sceso sul ghiaccio per 11 volte (4 punti) con i vicecampioni del Losanna.

«Abbiamo valutato tantissimi profili e tra questi abbiamo pensato che lui fosse la soluzione migliore per noi - ha commentato il GM bianconero Janick Steinmann - è veloce, conosce già il campionato svizzero e ha mostrato grandi qualità offensive».

«Se tireremo fuori il meglio da lui avremo per le mani un grande giocatore. Abbiamo preso diversi pezzi, ora bisogna costruire la squadra», ha concluso.