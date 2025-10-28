Inti Pestoni freshfocus

C'è delusione in casa Ambrì dopo il derby perso nel terzo periodo.

SwissTXT Swisstxt

«Fa male perdere così – ha commentato Inti Pestoni – dopo aver giocato 50' a un ottimo livello, faccia a faccia con un Lugano che è molto in forma». Il numero 18 ha poi commentato così l'errore che ha di fatto regalato la sfida ai bianconeri: «Dobbiamo evitare questi errori individuali, perché non abbiamo più tempo da perdere». Coach Eric Landry è deluso, ma comunque contento della prestazione: «Peccato per l'errore, sono comunque soddisfatto dell'impegno che tutti hanno messo, con un organico un po' ridotto».