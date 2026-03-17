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Qui Ambrì Pestoni: «Per me non ha funzionato niente, ma Tapola ha portato idee chiare»

Swisstxt

17.3.2026 - 16:27

Inti Pestoni
Inti Pestoni
freshfocus

Per la prima volta in carriera Inti Pestoni non ha superato la doppia cifra di punti (8) in regular season, e diverse volte è finito pure in sovrannumero nel suo Ambrì: «Non ha funzionato nulla. È stata un’annata negativa».

SwissTXT

17.03.2026, 16:27

17.03.2026, 16:33

Per alcune settimane la società non ha lasciato parlare il numero 18 con i media: «Sono finito in tribuna anche con chi ha preceduto Tapola. Non ho nessun problema con lui. Ritengo abbia portato idee chiare, intelligenti e interessanti. C'è una linea da seguire».

E ha aggiunto: «Ho ancora un anno di contratto e un anno di tempo per voltare pagina rispetto a questa brutta stagione».

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