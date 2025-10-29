Alessandro Benin rsi.ch

Non è certamente arrivata a sorpresa la separazione tra Nic Petan e l’Ambrì.

SwissTXT Swisstxt

L’attaccante canadese ha raccolto troppo poco e talvolta ha pure avuto un'attitudine poco convincente.

«Abbiamo visto tutti che non stava mettendo sul ghiaccio ciò che ci si aspettava. Gli ho chiesto se potevamo attenderci una reazione ma la risposta è stata negativa. Preferiva tornare a casa e prendersi una pausa», ha spiegato Alessandro Benin.

«Sto sondando il mercato e mi confronto costantemente con gli allenatori», ha detto il DS senza scartare l’ipotesi di un nuovo difensore straniero.