Hockey Il DS dell'Ambrì: «Petan voleva tornare a casa»

Swisstxt

29.10.2025 - 18:22

Alessandro Benin
Alessandro Benin
rsi.ch

Non è certamente arrivata a sorpresa la separazione tra Nic Petan e l’Ambrì.

SwissTXT

29.10.2025, 18:22

29.10.2025, 18:28

Ecco il motivo. Appena entrato in squadra, Nicolas Petan lascia già l'Ambrì

Ecco il motivoAppena entrato in squadra, Nicolas Petan lascia già l'Ambrì

 L’attaccante canadese ha raccolto troppo poco e talvolta ha pure avuto un'attitudine poco convincente.

«Abbiamo visto tutti che non stava mettendo sul ghiaccio ciò che ci si aspettava. Gli ho chiesto se potevamo attenderci una reazione ma la risposta è stata negativa. Preferiva tornare a casa e prendersi una pausa», ha spiegato Alessandro Benin.

«Sto sondando il mercato e mi confronto costantemente con gli allenatori», ha detto il DS senza scartare l’ipotesi di un nuovo difensore straniero.

