Pius Suter ci ha preso gusto. Nella notte NHL lo zurighese ha segnato per la 2a partita consecutiva trovando la rete conclusiva a porta vuota nel 3-1 con cui i suoi Vancouver Canucks hanno battuto i Predatorsa di Roman Josi, dal canto suo rimasto a bocca asciutta.

Incontro in discesa per i Devils, che hanno superato 5-0 i Philadelphia Flyers. Timo Meier ha fornito gli assist per il 3o e il 4o gol, mentre Jonas Sigenthaler ha chiuso con bilancio neutro i suoi quasi 20' di impiego.

Brutta serata per i LA Kings di Kevin Fiala, che si sono dovuti inchinare per 3-0 contro i Florida Panthers.