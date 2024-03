Lugano-Ambrì freshfocus

Il derby Lugano-Ambrì sarà una delle tre sfide dei play-in per accedere alla postseason vera e propria.

Ma come funziona questo mini torneo? La 7a non affronterà la 10a come in passato, bensì l’8a. La vincente accederà ai playoff, mentre la perdente avrà un’altra chance affrontando la vincente della sfida tra 9a e 10a. Tutte le sfide saranno su due match. Passerà il turno la formazione che farà più punti: 3 per la vittoria, 1 per il pareggio e 0 per il ko. Le partite potranno terminare in parità. Nella sfida di ritorno, a parità di punti, si disputerà un overtime ad oltranza.

Swisstxt