Non basta l'assistman Fiala ai Kings

Alla 2a partita stagionale Fiala, autore di tre assist, non è bastato ai Kings usciti sconfitti contro Carolina dopo i rigori per 6-5.

L'elvetico ha dato il la all’azione che a un minuto dalla fine ha permesso ai suoi di conquistare il 1o punto in campionato. Serata vincente ma non da veri protagonisti invece per gli altri elvetici, con Niederreiter (assist) e Suter che hanno comunque festeggiato le vittorie di Winnipeg e Vancouver. Passaggio decisivo pure per Josi, nella sconfitta dei Predators per 3-2 contro Boston, mentre Kurashev non è sceso sul ghiaccio poiché infortunato.

