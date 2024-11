Roman Josi KEY

Roman Josi ha trascinato i Predators al successo contro i Jets per 4-1, realizzando la prima e l'ultima rete.

Eletto seconda stella del match, il capitano ha vinto il duello elvetico contro Niederreiter, autore di un assist per la squadra che ha incassato solo la quarta sconfitta della stagione. Vittoria anche per Hischier con i Devils e Fiala con i Kings, entrambi autori di un assist. La serata di NHL è stata caratterizzata pure dal ritiro della maglia di Joe Thornton da parte degli Sharks, con una commovente cerimonia per il 45enne che ha giocato pure nel Davos.

