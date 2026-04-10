Preds Reuters

Serata nera per Nashville, che senza capitan Josi (infortunio alla parte alta del corpo) ha perso 4-1 contro Utah e si è fatta così superare da Los Angeles nella corsa alla postseason.

SwissTXT Swisstxt

Sorride invece Niederreiter, che grazie al successo dei suoi Jets contro St. Louis per 3-2 si è portato a -3 proprio dai Kings, quando mancano solo quattro partite al termine della regular season.

Degli altri elvetici impegnati ha vinto solo Bichsel con Dallas (5-4 su Minnesota): ko invece Moser (Tampa Bay battuta 2-1 da Montréal) e gli Swiss Devils, già fuori dai playoff e superati 5-2 da Pittsburgh.