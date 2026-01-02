  1. Clienti privati
Hockey Prima del 2026 amara per l'HCL

Swisstxt

2.1.2026 - 22:33

Il primo match del 2026 non ha sorriso ai bianconeri.
KEYSTONE

A Bienne non è arrivato l’avvio di 2026 sperato dal Lugano, che alla Tissot Arena si è rivelato a tratti impreciso, poco costante e indisciplinato, venendo così sconfitto 3-1.

SwissTXT

02.01.2026, 22:33

02.01.2026, 22:55

Sotto dal 7'39" per la deviazione di Kneubuehler, i bianconeri hanno pareggiato la contesa già al 14'51", quando in powerplay Fazzini ha magistralmente pescato Thuerkauf nello slot.

Dopo il punto di Sylvegard, i ticinesi hanno provato a rientrare a cavallo dell'ultima pausa, ma tre evitabili penalità nel terzo conclusivo hanno regalato la doppietta a Kneubuehler e la posta piena al Bienne.

