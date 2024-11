Tutta la gioia del difensore KEY

Jonas Siegenthaler ha trovato la prima rete stagionale nella vittoria dei suoi Devils contro Montréal.

Swisstxt

Hischier e Meier non sono finiti sul tabellino. Senza punti nemmeno Suter, che con Vancouver ha battuto 4-2 i Kings di Fiala, né Niederreiter, i cui Jets hanno però trovato la 13a vittoria su 14 incontri. Non è servito l'assist di Josi per evitare la sconfitta ai Preds, superati per 6-2 da Florida e ora ultimi in classifica. I Bolts di Moser si sono arresi 2-1 ai rigori contro Philadelphia, mentre ha masticato amaro anche Kurashev, superato con i suoi Blackhawks per 3-1 da Dallas.

Swisstxt