Aris Conceprio Ti-Press

Il 15o tentativo è stato quello buono.

SwissTXT Swisstxt

I Bellinzona Snakes hanno finalmente centrato la prima vittoria stagionale in Swiss League, superando il Winterthur per 3-2 sul ghiaccio di casa. Spazzati via per 9-2 dagli stessi zurighesi poco più di un mese fa, i ragazzi di coach Pini questa sera sono stati bravi a rimontare due volte. In particolare il 2-1 dell’ex Lugano, Ambrì e Rockets Ugazzi sembrava poter tagliare le gambe ai GDT, che invece a inizio terzo periodo hanno ribaltato la situazione in meno di 2 minuti con le prime reti di Palmisano e capitan Conceprio.