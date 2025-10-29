  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Hockey Prima vittoria degli Snakes

Swisstxt

29.10.2025 - 22:42

Aris Conceprio
Aris Conceprio
Ti-Press

Il 15o tentativo è stato quello buono.

SwissTXT

29.10.2025, 22:42

I Bellinzona Snakes hanno finalmente centrato la prima vittoria stagionale in Swiss League, superando il Winterthur per 3-2 sul ghiaccio di casa. Spazzati via per 9-2 dagli stessi zurighesi poco più di un mese fa, i ragazzi di coach Pini questa sera sono stati bravi a rimontare due volte. In particolare il 2-1 dell’ex Lugano, Ambrì e Rockets Ugazzi sembrava poter tagliare le gambe ai GDT, che invece a inizio terzo periodo hanno ribaltato la situazione in meno di 2 minuti con le prime reti di Palmisano e capitan Conceprio.

I più letti
Dopo il Burevestnik, Putin testa il Poseidon: «Kiev si arrenda nel Donetsk»
Si filma al «festival della cacca» in India: «Terribile», fioccano critiche a non finire

Video correlati

Lausanne-Sport – Servette 1:3

Lausanne-Sport – Servette 1:3

Super League | 11° turno | stagione 25/26

29.10.2025

Basilea – Zurigo 2:0

Basilea – Zurigo 2:0

Super League | 11° turno | stagione 25/26

29.10.2025

Thun – Winterthur 3:0

Thun – Winterthur 3:0

Super League | 11° turno | stagione 25/26

28.10.2025

Lausanne-Sport – Servette 1:3

Lausanne-Sport – Servette 1:3

Basilea – Zurigo 2:0

Basilea – Zurigo 2:0

Thun – Winterthur 3:0

Thun – Winterthur 3:0

Più video

Altre notizie

National League. Il Davos cade anche a Losanna

National LeagueIl Davos cade anche a Losanna

Hockey. Il DS dell'Ambrì: «Petan voleva tornare a casa»

HockeyIl DS dell'Ambrì: «Petan voleva tornare a casa»

Ecco il motivo. Appena entrato in squadra, Nicolas Petan lascia già l'Ambrì

Ecco il motivoAppena entrato in squadra, Nicolas Petan lascia già l'Ambrì