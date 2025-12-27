  1. Clienti privati
Coppa Spengler Primo successo dello Sparta, battuto 4-1 l'Helsinki

Swisstxt

27.12.2025 - 17:43

Sparta Praga
Sparta Praga
freshfocus

Lo Sparta Praga ha trovato il suo primo successo nella 97esima edizione della Coppa Spengler.

SwissTXT

27.12.2025, 17:43

27.12.2025, 17:50

Dopo il ko di venerdì contro il Friborgo, i cechi si sono rifatti battendo per 4-1 l'IFK Helsinki.

Avanti al 9' con Hrabik, lo Sparta ha raddoppiato a metà incontro con Szierkals. Al 38' Makhiano, perfettamente imbeccato da Pezzullo, ha dimezzato lo scarto, ma la gioia dei finnici è durata solo 48", quando Irving ha ristabilito le due reti di vantaggio.

Nel terzo periodo i nordici hanno provato a rientrare in partita, senza però riuscire a superare Kovar e subendo anzi il 4-1 di Kousal a 28" dal termine.

