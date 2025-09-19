Primi tre punti per i bianconeri. Keystone

Il Lugano trova la prima vittoria stagionale battendo l'Ajoie, mentre l'Ambrì incassa la quarta sconfitta di fila contro lo Zurigo.

SwissTXT Swisstxt

Il Lugano è finalmente riuscito a ottenere la prima vittoria stagionale battendo 2-0 il fanalino di coda Ajoie e il successo ottenuto smuove pure la classifica bianconera.

Con Lee promosso in linea con Perlini e Sgarbossa, alla Cornèr Arena l'inizio è stato lento ma il Lugano si è fatto preferire accelerando nel secondo periodo e dopo due legni ha sbloccato il punteggio con Fazzini.

Solo a cavallo dell'ultima pausa i giurassiani hanno creato qualcosa ma ancora il numero 17 ha spento le ultime velleità ospiti, sfiorando pure la tripletta fermata dal palo.

Biancoblù sconfitti dai campioni in carica. Keystone

Ambrì battuto in casa dallo Zurigo

L'Ambrì invece ha incassato la quarta sconfitta consecutiva, questa volta per mano dello Zurigo.

Alla Gottardo Arena, Heed (protagonista in negativo) e compagni sono stati battuti con il risultato di 5-2 e a costare caro sono state le troppe imprecisioni.

Con Petan al centro e Tierney in sovrannumero, i leventinesi hanno chiuso il primo periodo sotto per 3-1, con l'unica rete biancoblù firmata da Manix Landry. Dopo il gol di Zwerger al 32'12", gli ospiti hanno nuovamente preso il dominio del gioco, chiudendo i conti con altre due reti.