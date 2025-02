Pascal Berger freshfocus

Anche Pascal Berger ha annunciato che appenderà i pattini al chiodo.

L’attaccante 35enne in carriera ha vestito solo le maglie del Berna (2006-2016) e del Langnau per un totale di 942 partite in NL condite da 144 reti e 133 assist, festeggiando tre titoli nazionali con gli Orsi.

Dal 2010 al 2014 ha disputato 12 incontri con la Nazionale.