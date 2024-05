Alina Mueller X/PWHL

La prima stagione in Nordamerica di Alina Müeller sta decisamente andando alla grande.

Dopo essersi sbloccata nei playoff in gara-3, persa 4-1 da Boston, nella successiva gara-4 della serie di finale di PWHL contro Minnesota la rossocrociata ha siglato la rete più importante della sua carriera, che ha permesso alla franchigia del Massachusetts di battere per 1-0 in trasferta le avversarie. Il preciso tiro della 26enne ex ZSC, giunto al 18’36» del secondo overtime, ha regalato il 2-2 nella serie a Boston, che mercoledì giocherà davanti ai propri tifosi la decisiva gara-5.

