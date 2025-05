Facce tristi nella squadra svizzera dopo aver perso per un soffio la finale dei Mondiali. sda

La Svizzera vince l'argento ai Mondiali per la quarta volta in pochi anni. Se alla fine di quest'ultimo torneo prevale la delusione, bisogna pensare che forse il primo titolo è solo rimandato, lo sviluppo della squadra è sicuramente giusto.

Keystone-SDA SDA

Dodici anni fa, a Stoccolma, quando gli svizzeri raggiunsero la finale dei Mondiali per la prima volta nell'era moderna, anche i giocatori rimasero stupiti da un successo che nessuno si aspettava.

Fino al 1997, infatti, avevano giocato nel gruppo B ed erano riusciti a ottenere la promozione diretta solo nel 1998, in quanto organizzatori del torneo.

Questa volta, invece, la gioia per la medaglia d'argento è molto attenuata. Dopo un torneo quasi perfetto, l'oro nella finale contro gli Stati Uniti sembrava essere servito su un piatto d'argento.

Per la prima volta dopo la Svezia (a due riprese) e la Repubblica Ceca, l'avversario della finale non era una delle grandi potenze dell'hockey nel proprio stadio o in quello di un vicino (Svezia 2018 a Copenaghen). Le aspettative sono aumentate e anche i giocatori volevano a tutti i costi questo primo titolo mondiale della storia, fallendo però ancora una volta.

Fischer pensa in grande, come i giocatori

Tuttavia, il trend positivo non deve essere trascurato. Il fatto che una medaglia d'argento possa essere una delusione dimostra il forte sviluppo dei nove anni sotto la guida dell'allenatore Patrick Fischer.

La Svizzera non è più una candidata ai quarti di finale, ma una costante pretendente alle medaglie, e questo è uno dei motivi per cui i giocatori della NHL stanno facendo di tutto per poter esserci. Questo è in gran parte merito di Fischer e del suo stile.

«In Svizzera non è gradito essere sicuri di sé. Purtroppo», dice Fischer. «Ma è l'unica strada per il successo. Ho lavorato su questo aspetto con il mio staff di allenatori per molti anni».

Il modo di fare sfacciato di Fischer non è sempre stato apprezzato ovunque. Anche il 49enne nativo di Zugo non è esente da dubbi. Solo due anni fa, dopo aver fallito l'accesso ai quarti di finale a Riga per la quarta volta di fila, ha posto una domanda di fiducia alla squadra.

La loro risposta è stata chiara: volevano continuare con Fischer e l'associazione ha prolungato il suo contratto fino a dopo i Mondiali casalinghi del 2026.

Il 49enne è cresciuto anche come allenatore nei suoi nove anni di incarico, ma la sua più grande forza da quando è subentrato è stata la capacità di ispirare i giocatori con il suo progetto.

Anche i milionari della NHL si divertono a giocare per lui, per la Svizzera e per i loro compagni di squadra, anche perché sono convinti di poter giocare sempre per le medaglie. Quest'anno ci sono riusciti per la terza volta negli ultimi sette tornei.

Un trauma dalla finale?

Il fatto che ancora una volta non siano riusciti a vincere il titolo potrebbe essere dovuto alla sfortuna degli infortuni. Mancava Roman Josi, uno dei migliori difensori al mondo, e Nico Hischier, il capitano e centro della prima linea, era fuori da gara 4 in poi.

Anche se tutti si sono messi al servizio della squadra e lo spirito è stato esemplare, alla fine una squadra è risultata ancora una volta un po' più forte. Dobbiamo parlare di un trauma della finale? Lo diranno i prossimi anni.

Il fatto è che la finestra per un titolo ai Mondiali rimane aperta, forse già l'anno prossimo in casa. La Svizzera sarà tra le candidate alle medaglie nel prossimo futuro, naturalmente trae un triplice vantaggio dall'esclusione della Russia.

In primo luogo, c'è un concorrente in meno per le medaglie. In secondo luogo, ha potuto prendere posto nell'Euro Hockey Tour e acquisire così la preziosa esperienza di duelli regolari con le grandi potenze Svezia, Finlandia e Repubblica Ceca. In terzo luogo, il livello del campionato nazionale si è alzato enormemente grazie alla marea di campioni olimpici e mondiali che dalla KHL si sono trasferiti in Svizzera.

Resta da vedere se lo sviluppo dei sei stranieri per squadra sarà positivo a lungo termine per l'hockey svizzero. Per il momento, però, ha reso migliori gli svizzeri che riescono a mantenere il proprio posto nei vari club.