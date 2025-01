Rete numero 19 in stagione KEY

I New Jersey Devils hanno subito la quarta sconfitta consecutiva perdendo 3-2 in casa dei San Jose Sharks in quella che è stata la quarta di sei partite di fila in trasferta.

Piccola gioia personale per Nico Hischier, il quale ha realizzato il suo 19o gol stagionale firmando il momentaneo 1-1. Anche Nino Niederreiter è andato a punti. Il grigionese ha fornito un passaggio decisivo nella sconfitta per 4-2 dei suoi Winnipeg Jets contro i Detroit Red Wings, il suo terzo assist nelle ultime tre partite, tutte perse. Senza punti, ma invece vittoriosi, Kevin Fiala e Roman Josi.