Oilers ai playoff Imago

Anche gli Oilers si sono assicurati un posto ai playoff.

Swisstxt

I finalisti dello scorso anno hanno avuto la meglio sugli Sharks, battuti 4-2 anche grazie ai quattro assist forniti da McDavid. L’attaccante canadese ha raggiunto così la soglia dei 70 passaggi vincenti in una singola stagione per la settima volta in carriera: nel massimo campionato nordamericano solo Gretzky (16) e Lemieux (8) hanno fatto meglio.

Già certi dei playoff, i Devils (con Hischier e Meier sul ghiaccio) sono stati battuti 4-2 dai Penguins, mentre i Lightning di Moser hanno ceduto all'OT contro i Red Wings (4-3).