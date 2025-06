Nassim Jaafri-Hayani KEY

L'Ambrì ha messo sotto contratto quattro nuovi giovani.

Si tratta del portiere Nassim Jaafri-Hayani, 19enne in arrivo dalle giovanili del Ginevra, che si è accordato per la prossima stagione con opzione per la successiva.

Il difensore Luc Bachmann, classe 2005 che è cresciuto nell'organizzazione dello Zugo, rimarrà in Leventina per due campionati (più opzione).

Infine arriveranno gli attaccanti Cyril Pont e Tommaso Madaschi. Il primo proviene dai Minnesota Mallards mentre il secondo ha giocato l'ultimo campionato fra la Under 20 del Bienne e l'Olten in Swiss League.