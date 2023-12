John Quenneville Ti-Press

Alla vigilia del trittico prefestivo, il Lugano si è allenato senza capitan Thuerkauf, ma niente allarmi: il top scorer ha soltanto tirato il fiato dopo le fatiche in maglia rossocrociata.

Contro il Kloten scoccherà subito l'ora del neoacquisto Quenneville, provato in linea con Fazzini e Arcobello. Da valutare la situazione di Patry (in maglia rossa), che lascia le porte aperte al debutto di giovani come Golja e Leonardo Domenichelli (figlio di Hnat). Malgrado i molti infortuni, coach Gianinazzi predica ottimismo: «E' inutile fare la vittima, preferisco concentrarmi sulle opzioni a disposizione».

