L'allenatore della Nazionale Jan Cadieux annuncia la sua squadra per la Coppa del Mondo in casa martedì. Foto: Keystone

A quattro giorni dall'inizio dei Mondiali casalinghi, il commissario tecnico della Nazionale Jan Cadieux ha sciolto gli ultimi dubbi sui convocati al torneo.

Redazione blue Sport Luca Betschart

Domenica, la Svizzera ha travolto la Repubblica Ceca con un netto 6-1, rafforzando la fiducia nell’ultimo test prima dei Mondiali casalinghi. Non tutti i giocatori scesi in pista ad Ängelholm, in Svezia, faranno però parte della spedizione per il torneo.

Oggi, il commissario tecnico Jan Cadieux ha reso noto la rosa per il Campionato del Mondo e ha comunicato anche i nomi degli esclusi.

I difensori Giancarlo Chanton, Fabian Heldner e Simon Seiler, così come gli attaccanti Yannick Frehner e Tyler Moy, non rientrano nella selezione mondiale.

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Resta invece ancora in sospeso la situazione di Philipp Kurashev. Il 26enne è in attesa di ulteriori accertamenti medici e la sua presenza verrà valutata giorno dopo giorno.

La rosa per la Coppa del Mondo è la seguente:

Portieri (3): Sandro Aeschlimann (HC Davos), Reto Berra (HC Fribourg-Gottéron), Leonardo Genoni (EV Zug)

Difensori (8): Tim Berni (Genève-Servette HC), Dominik Egli (Frölunda HC / SHL), Lukas Frick (HC Davos), Roman Josi (Nashville Predators / NHL), Sven Jung (HC Davos), Dean Kukan (ZSC Lions), Christian Marti (ZSC Lions), Janis Moser (Tampa Bay Lightning / NHL)

Attaccanti (14): Sven Andrighetto (ZSC Lions), Nicolas Baechler (ZSC Lions), Christoph Bertschy (HC Fribourg-Gottéron), Attilio Biasca (HC Fribourg-Gottéron), Nico Hischier (New Jersey Devils / NHL), Ken Jäger (Lausanne HC), Simon Knak (HC Davos), Denis Malgin (ZSC Lions), Timo Meier (New Jersey Devils / NHL), Nino Niederreiter (Winnipeg Jets / NHL), Damien Riat (HC Losanna), Théo Rochette (HC Losanna), Pius Suter (St. Louis Blues / NHL), Calvin Thürkauf (HC Lugano)