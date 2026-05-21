Doppietta per Niederreiter Imago

La prestazione è stata un po' meno brillante del solito, ma la Svizzera ha comunque conquistato una meritata vittoria, la quinta in cinque partite, battendo 4-1 la Gran Bretagna.

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I rossocrociati, con Berra in porta, sono passati in vantaggio al 5'05» con il primo gol di Niederreiter in questo Mondiale. Nel periodo centrale gli elvetici sono andati sul 3-0 grazie ai punti di Hischier e Knak (pure lui alla prima rete nel torneo), ma hanno poi incassato il gol di Waller. Dopo due ferri centrati da Meier, Niederreiter (doppietta per lui) ha chiuso i conti al 52'53».