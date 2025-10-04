La delusione di Philip Wüthrich. KEY

L'Ambrì non è riuscito a dare continuità alla vittoria ottenuta nel derby di martedì.

Impegnati nuovamente in trasferta, i leventinesi sono stati sconfitti 4-2 dal Rapperswil e la nona sconfitta in 11 partite li ha lasciati al penultimo posto in classifica.

Un inizio di confronto infarcito di errori è costato caro agli uomini di Cereda, finiti sotto 2-0 in meno di 7' e poi trovatisi in ritardo di tre reti poco dopo metà partita.

Un'improvvisa fiammata, valsa i gol di Joly e Formenton tra il 51'05 e il 55'11», ha rianimato il finale di confronto, chiuso però da Albrecht.