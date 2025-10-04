  1. Clienti privati
Hockey Dopo il successo nel derby, l'Ambrì perde contro il Rapperswil

Swisstxt

4.10.2025 - 22:04

La delusione di Philip Wüthrich.
KEY

L'Ambrì non è riuscito a dare continuità alla vittoria ottenuta nel derby di martedì.

SwissTXT

04.10.2025, 22:14

Impegnati nuovamente in trasferta, i leventinesi sono stati sconfitti 4-2 dal Rapperswil e la nona sconfitta in 11 partite li ha lasciati al penultimo posto in classifica.

Un inizio di confronto infarcito di errori è costato caro agli uomini di Cereda, finiti sotto 2-0 in meno di 7' e poi trovatisi in ritardo di tre reti poco dopo metà partita.

Un'improvvisa fiammata, valsa i gol di Joly e Formenton tra il 51'05 e il 55'11», ha rianimato il finale di confronto, chiuso però da Albrecht.

Hockey. Le HCAP Women travolgenti contro il Neuchâtel

Hockey. Muggli tagliato dai Capitals, inizierà in AHL

National League. Bertaggia fermato un turno

