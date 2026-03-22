Lakers KEY

Rapperswil e Davos si sono portati sul 2-0 nei quarti di finale dei playoff.

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I Lakers hanno battuto 2-1 il Friborgo in casa confermando il break, i grigionesi hanno espugnato Zugo imponendosi 2-0. I romandi hanno iniziato meglio la contesa, portandosi in vantaggio grazie a Streule al 12', ma nel periodo centrale i sangallesi hanno ribaltato il punteggio grazie ai sigilli di Moy in powerplay al 24' e di Wetter al 35'. A Zugo i gialloblù hanno sbloccato il punteggio al 33' con Knak dopo diverse grosse occasioni sprecate dai padroni di casa, suggellando la vittoria al 60' con il gol a porta vuota di Tambellini.