Il Kloten ha battuto 3-2 il Rapperwil.

Battendo per 3-2 il Rapperswil, il Kloten ha fatto un favore al Lugano, che può ancora sperare nei play-in.

SwissTXT Swisstxt

I sangallesi restano infatti a +4 sui bianconeri, alla pari del Bienne, mentre gli Aviatori raggiungono il Friborgo al 6o posto a quota 76 e continuano a cullare il sogno dei playoff diretti.

Sogno che è invece quasi svanito per il Langnau, che è stato sconfitto per 3-2 all'overtime dallo Zurigo. I Tigers ottengono comunque un punto prezioso nella lotta per l'accesso alla post season e salgono a +1 sull'Ambrì.

Dal canto loro i Lions si sono presi il 2o posto in solitaria a +2 sul Berna.