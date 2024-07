Rapperswil, saluta Cervenka e ritorna Aberg Keystone

Cambio dello straniero in casa Rapperswil.

Il capitano Roman Cervenka ha lasciato i Lakers dopo 5 stagioni per tornare in partia al Pardubice, mentre al suo posto è ritornato, dopo le 22 presenze della stagione 2022-23, lo svedese Pontus Aberg, che ha giocato l'ultima annata al Barys Astana in KHL.

