Reuters

I Winnipeg Jets di Nino Niederreiter hanno ottenuto una vittoria storica.

Swisstxt

Impegnati nella notte al cospetto dei Blues, i canadesi si sono imposti per 3-1 facendo registrare la 53a vittoria stagionale, sinonimo di record di franchigia.

Sul ghiaccio per 17’, il numero 62 non è riuscito tuttavia a lasciare il segno, rimanendo per la quinta volta nelle ultime sei uscite a secco di punti.

Festeggia anche Janis Moser vincitore per 5-1 con i suoi Lightning sui New York Rangers, mentre i Kings di Fiala, già certi di partecipare ai playoff, sono stati battuti 2-1 dai Kraken.