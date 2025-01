Philipp Kurashev KEY

Dopo altri 10 giorni di purgatorio, Philipp Kurashev è tornato a giocare in NHL con i Chicago. Il centro ha messo a referto una rete e un assist, ma non è riuscito a evitare la sconfitta per 4-3 all'overtime contro Carolina.

Swisstxt

Stesso destino anche per Nino Niederreiter, che ha segnato il momentaneo punto del 4-1 dei suoi Jets. I canadesi sono comunque stati superati per 5-2 da Utah Hockey Club.

Partita in bianco, invece, per Kevin Fiala che con i suoi Kings è stato battuto 5-1 dai Pittsburgh Penguins. Il sangallese ha avuto 20'21" di ghiaccio chiusi con un bilancio di -1.