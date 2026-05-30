La Norvegia sconfigge la Lettonia e avanza alle semifinali il 28 maggio a Friburgo. IMAGO/justpictures.ch

Dopo aver raggiunto le semifinali, Reto Suri elogia la Nati per la vittoria contro la Svezia. Ma sottolinea anche che i rossocrociati sono stati fortunati nell'episodio del fallo di Timo Meier e mette in guardia dalla prossima avversaria, la Norvegia.

Andreas Lunghi, Björn Lindroos Björn Lindroos

Hai fretta? blue News riassume per te La Svizzera sconfigge la Svezia per 3 a 1 a Zurigo dopo una dura battaglia e raggiunge le semifinali dei Mondiali per la terza volta consecutiva.

Reto Suri elogia la prestazione della squadra e la presenza fisica della Nati, ma è felice di vedere che Timo Meier non ha ricevuto una penalità di partita dopo il duro contatto con il ginocchio di Oskar Sundqvist.

La Svizzera affronterà la Norvegia in semifinale. Suri, medaglia d'argento ai Mondiali del 2013, mette in guardia dagli sfavoriti strutturati, ma ritiene che la Nati abbia un chiaro vantaggio se giocherà con costanza. Mostra di più

La Svizzera accede alle semifinali della Coppa del Mondo. Dopo una dura battaglia contro la Svezia, la nazionale ha vinto 3 a 1 a Zurigo.

«Una partita incredibile. Un'incredibile prestazione di squadra e un meritato posto in semifinale», ha dichiarato Reto Suri a blue Sport il giorno dopo la partita.

«Abbiamo trovato il modo di tenere testa ai nostri avversari. Anche quando gli svedesi hanno avuto il sopravvento in alcuni momenti, siamo stati in grado di tenere il passo fisicamente e di recuperare lo slancio», ha detto l'ex attaccante di Lugano e Zugo. a proposito dello stile di gioco a volte aggressivo della Nati.

«Meier se l'è cavata con un occhio nero»

In Svezia, invece, sono infuriati per un duro fallo di Timo Meier. Gli scandinavi avevano chiesto una penalità di partita contro la stella della NHL.

Anche Suri conferma che Meier è stato fortunato: «Penso che se lo si guarda dall'altro lato, il contatto ginocchio-ginocchio è già presente. La Svizzera e Timo Meier se la sono cavata con un occhio nero».

Gli elvetici hanno raggiunto le semifinali dei mondiali per la terza volta consecutiva. Un successo che è diventato quasi scontato.

«Questo la dice lunga sullo staff, sulla squadra e sull'hockey svizzero in generale», elogia il medagliato di bronzo del 2013. Ma avverte: «Nello sport non si può dare nulla per scontato. Anche se lo si potrebbe pensare dall'esterno. Quindi tanto di cappello a tutte le persone coinvolte».

Prossimo avversario la Norvegia

Sabato la nazionale affronterà la sorpresa del torneo, la Norvegia.

Gli svizzeri sono nettamente favoriti, ma Suri avverte: «La Norvegia è la sfavorita del torneo. Hanno battuto la Svezia e spinto il Canada fino ai tempi supplementari. Sono una buona squadra in termini di gioco. Sono molto strutturati e hanno un chiaro concetto difensivo».

La Norvegia, squadra sorpresa, attende la Svizzera in semifinale. IMAGO/justpictures.ch

«Ma sono convinto che la Svizzera abbia più qualità in tutte e quattro le linee e che, se farà il suo gioco, batterà i norvegesi con 60 minuti costanti».

Il video dell'intervista (in svizzero tedesco):