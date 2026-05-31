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Svizzera-Finlandia l'ultimo atto Reto Suri prima della finale: «Per la Nazionale sarà fondamentale controllare le emozioni»

Andreas Lunghi

31.5.2026

La finale comincerà alle 20:20.
La finale comincerà alle 20:20.
KEYSTONE

La Svizzera disputerà per la terza volta consecutiva la finale dei Mondiali. Dopo due sconfitte, in casa l’obiettivo è finalmente il titolo. L’ex nazionale Reto Suri analizza per blue Sport le possibilità rossocrociate contro la Finlandia.

Andreas Lunghi

31.05.2026, 12:45

31.05.2026, 13:18

La squadra di Jan Cadieux ha già scritto una pagina di storia dello sport svizzero. Dopo il successo in semifinale contro la Norvegia, ottenuto sabato pomeriggio, la Nazionale giocherà per il terzo anno consecutivo per l’oro mondiale.

«È difficile trovare le parole», afferma Reto Suri, ex attaccante della Nazionale e tra i protagonisti dell’argento del 2013.

«È una prestazione incredibile da parte di tutti. Di questa generazione di giocatori, rimasta unita per tutti questi anni».

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Secondo Suri, è impossibile sopravvalutare l’impatto che questo gruppo ha avuto sull’hockey svizzero, anche pensando alle future generazioni. «L’hockey svizzero potrà beneficiarne ancora a lungo».

«La Svizzera può reggere il ritmo»

Per completare l’opera, domenica sera servirà una vittoria contro la Finlandia. Un avversario che la Svizzera ha già battuto nella fase a gironi, al termine di una partita equilibrata conclusa sul 4-2.

Suri si aspetta di nuovo una sfida intensa, ma guarda all’appuntamento con fiducia: «La Svizzera ha dimostrato di poter reggere il ritmo, e non solo di controllare le partite, ma anche di dominarle».

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Già nel primo confronto diretto non erano mancati tensione e duelli accesi. Il 37enne si attende lo stesso scenario anche domenica sera: «Sarà importante controllare le emozioni. Soprattutto ora, quando ci si gioca tutto. La Svizzera, però, lo ha già fatto contro Svezia e Norvegia. Bisogna gestirle, senza esagerare. E credo che, con una pista piena, questo possa diventare l’elemento decisivo».

«Non importa chi sarà»

Nelle ultime due finali mondiali, nella Nazionale si era percepito un certo nervosismo, che aveva finito per bloccare la squadra in fase offensiva.

È successo sia nel 2024 contro la Cechia sia nel 2025 contro gli Stati Uniti: in entrambi i casi, la Svizzera non è riuscita a segnare. Il problema è stato superato?

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«Credo che in questo torneo ogni giocatore abbia già messo punti a referto. Tutti hanno fiducia, tutti hanno contribuito in qualche modo nel corso delle ultime due settimane. L’autostima dovrebbe quindi essere alta in tutte e quattro le linee», osserva Suri.

Il 37enne è fiducioso che qualcuno, all’interno del collettivo, possa fare la differenza e togliere le castagne dal fuoco alla Svizzera. «Chi sarà, non ha alcuna importanza».

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