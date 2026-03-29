Reuteler rsi.ch

Reuteler è diventata la prima donna a vincere il premio di MVP, quello riservato al miglior giocatore in uno sport di squadra.

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La centrocampista è stata grande protagonista della cavalcata della Nazionale fino ai quarti di finale agli Europei casalinghi. Per il riconoscimento di squadra dell'anno, la Nazionale femminile di calcio è invece stata battuta da quella maschile di hockey. L'argento ai Mondiali è valso pure a Fischer il terzo premio tra gli allenatori. Come atleta paralimpico dell'anno è invece stata eletta Debrunner, che nel 2025 ha conquistato 5 ori iridati.