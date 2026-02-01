Suter Reuters

Pius Suter e Philipp Kurashev sono tornati a calcare il ghiaccio della NHL dopo oltre un mese dai rispettivi infortuni che hanno messo a rischio la loro presenza ai Giochi Olimpici.

SwissTXT Swisstxt

Il centro dei Blues è risultato il secondo attaccante più utilizzato dei suoi (18'05") e ha fornito un assist nella sconfitta per 5-3 contro i Blue Jackets, mentre Kurashev è rimasto a secco ed è stato battuto 3-2 a Calgary con i suoi Sharks.

Roman Josi ha invece regalato la vittoria ai Predators contro gli Islanders, siglando il gol (il 200o in RS) del 4-3 a 1’14" dalla terza sirena.