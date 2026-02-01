  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

NHL Rientrano Suter e Kurashev

Swisstxt

1.2.2026 - 08:48

Suter
Suter
Reuters

Pius Suter e Philipp Kurashev sono tornati a calcare il ghiaccio della NHL dopo oltre un mese dai rispettivi infortuni che hanno messo a rischio la loro presenza ai Giochi Olimpici.

SwissTXT

01.02.2026, 08:48

01.02.2026, 09:41

Il centro dei Blues è risultato il secondo attaccante più utilizzato dei suoi (18'05") e ha fornito un assist nella sconfitta per 5-3 contro i Blue Jackets, mentre Kurashev è rimasto a secco ed è stato battuto 3-2 a Calgary con i suoi Sharks.

Roman Josi ha invece regalato la vittoria ai Predators contro gli Islanders, siglando il gol (il 200o in RS) del 4-3 a 1’14" dalla terza sirena.

I più letti

Quando ha guadagnato Alex Honnold per scalare i 501 metri del Taipei 101 senza nessuna sicurezza?
Patty Pravo e il compagno di 40 anni più giovane: una storia che dura da oltre un decennio
L'ex sciatore Marc Berthod spara sulla federazione italiana che non sceglie Roberta Melesi per le Olimpiadi: «Non è giusto»
Corinne Suter: «Non ho mai trovato la pista di Crans-Montana in condizioni così buone»
Pirmin Zurbriggen: «È un bene che si gareggi a Crans-Montana». Ecco perché

Video correlati

Hefti: «Se fossi stato russo mi sarei dopato anch'io»

Hefti: «Se fossi stato russo mi sarei dopato anch'io»

01.02.2026

Nadig: «Ho deciso io di smettere»

Nadig: «Ho deciso io di smettere»

01.02.2026

Real Madrid – Rayo Vallecano 2-1

Real Madrid – Rayo Vallecano 2-1

LALIGA | 22ème journée | Saison 25/26

01.02.2026

Hefti: «Se fossi stato russo mi sarei dopato anch'io»

Hefti: «Se fossi stato russo mi sarei dopato anch'io»

Nadig: «Ho deciso io di smettere»

Nadig: «Ho deciso io di smettere»

Real Madrid – Rayo Vallecano 2-1

Real Madrid – Rayo Vallecano 2-1

Più video

Altre notizie

Hockey. Il Kloten risupera l'Ambrì in classifica

HockeyIl Kloten risupera l'Ambrì in classifica

Hockey. Lugano alla pausa vincendo, Ambrì sconfitto per l'ultima di Lombardi da presidente

HockeyLugano alla pausa vincendo, Ambrì sconfitto per l'ultima di Lombardi da presidente

Hockey. Spengler, tocca al Langnau

HockeySpengler, tocca al Langnau