Reuters

Rientro amaro ma atteso per Josi.

SwissTXT Swisstxt

Dopo 12 partite ai box per un infortunio alla parte alta del corpo, il capitano dei Predators è tornato sul ghiaccio nella sconfitta per 3-0 dei suoi contro Colorado.

Serata di NHL agrodolce anche per i rossocrociati di New Jersey: non sono infatti bastati un eccellente Hischier (doppietta e assist) e l’1-0 di Meier per evitare il 6-3 a Philadelphia.

Note liete per gli svizzeri Suter, a segno nel 2-1 dei St. Louis Blues sul ghiaccio dei New York Islanders, e Moser, autore di un assist nel 5-3 dei Tampa Bay Lightning a Washington.