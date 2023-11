Vanecek e Hischier KEY

È' stato un ritorno alle competizioni perfettamente riuscito quello di Nico Hischier.

Il rossocrociato, scelto come prima stella del match, ha partecipato con un gol e un assist al successo casalingo per 7-2 dei New Jersey Devils sui Buffalo Sabres. A Newark è sceso sul ghiaccio pure Jonas Siegenthaler (bilancio +3), mentre Akira Schmid (a riposo) e Timo Meier (infortunato) non hanno preso parte alla contesa. A sorridere nella notte NHL è pure stato l’altro elvetico impegnato. Janis Moser e gli Arizona Coyotes hanno sconfitto 2-0 i Vegas Golden Knights.

Swisstxt