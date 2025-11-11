Il Lugano ha annunciato due rinnovi e un volto nuovo in vista del futuro.
Niklas Schlegel, alla 12a stagione in National League, continuerà a portare la maglia bianconera fino al termine della stagione 2027-28. Come lui, anche Marco Zanetti (177 partite e un totale di 32 punti con i sottocenerini) ha firmato un nuovo contratto biennale.
La novità porta invece il nome di Daniel Olsson: cresciuto negli ZSC Lions, l’attaccante danese giocherà alla Cornèr Arena per le prossime due stagioni.
Prolungato fino a gennaio 2026 il prestito di Samuel Guerra allo Zugo.