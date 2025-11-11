  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Hockey ll Lugano rinnova con Schegel e M.Zanetti e ingaggia Daniel Olsson

Swisstxt

11.11.2025 - 11:23

Niklas Schlegel
Niklas Schlegel
KEY

Il Lugano ha annunciato due rinnovi e un volto nuovo in vista del futuro.

SwissTXT

11.11.2025, 11:23

11.11.2025, 11:31

Niklas Schlegel, alla 12a stagione in National League, continuerà a portare la maglia bianconera fino al termine della stagione 2027-28. Come lui, anche Marco Zanetti (177 partite e un totale di 32 punti con i sottocenerini) ha firmato un nuovo contratto biennale.

La novità porta invece il nome di Daniel Olsson: cresciuto negli ZSC Lions, l’attaccante danese giocherà alla Cornèr Arena per le prossime due stagioni.

Prolungato fino a gennaio 2026 il prestito di Samuel Guerra allo Zugo.

I più letti

«Io non ci sono più»: Valentina lascia Domenico in diretta tv
Ecco Laila Hasanovic, la modella danese nuova fiamma di Sinner e presente alle ATP Finals
Litigi all'ordine del giorno fra re Carlo e il principe William, ecco di cosa discutono
Ecco perché lo chef brasiliano Saulo Jennings si è rifiutato di cucinare per il principe William
Trump: «Stiamo lavorando a qualcosa per aiutare la Svizzera»

Altre notizie

Hockey. Lo svedese Linus Omark ha deciso: non tornerà a Lugano

HockeyLo svedese Linus Omark ha deciso: non tornerà a Lugano

Hockey. Il Lugano recupera Sgarbossa e Canonica alla vigilia della trasferta a Langnau

HockeyIl Lugano recupera Sgarbossa e Canonica alla vigilia della trasferta a Langnau

NHL. Gol e assist per Timo Meier

NHLGol e assist per Timo Meier