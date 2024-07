Jesse Virtanen Ti-Press

L'Ambrì-Piotta ha rinnovato il contratto del finlandese Jesse Virtanen fino al 2028.

Swisstxt

Il difensore ha finora giocato 102 partite con la maglia biancoblù, mettendo a referto 21 gol e 38 assist, affermandosi come uno dei difensori più forti del campionato.

I leventinesi hanno anche annunciato l'arrivo di Philippe Maillet in provenienza dal Laval Rocket. Il centro canadese, 214 punti in 288 partite in AHL, ha firmato un contratto valido per la prossima stagione.

L’HCAP ha inoltre presentato i conti alla propria assemblea generale, comunicando un utile netto di 352’789 CHF.

⚪🔵L’HCAP ha il piacere di comunicare l’ingaggio del centro canadese Philippe Maillet per la stagione 2024/2025 📝



Allo stesso tempo, il difensore finlandese Jesse Virtanen ha rinnovato il suo contratto fino al 2028 ✅



Il comunicato stampa 👇https://t.co/8UMw2vn5Wj pic.twitter.com/w4Cj2JGBi2 — HC Ambrì Piotta (@HCAP1937) July 28, 2024

Swisstxt