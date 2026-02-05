Finlandia-Canada KEY

La partita di hockey femminile tra le campionesse olimpiche in carica del Canada e la Finlandia è stata posticipata.

SwissTXT Swisstxt

Inizialmente previsto questa sera alle 21h10 il match ha dovuto essere rinviato a causa di una gastroenterite che ha colpito quattro giocatrici finlandesi, le quali attualmente hanno dovuto essere messe in isolamento.

L’incontro verrà quindi disputato giovedì 12 febbraio alle 14h30 alla Milano Rho Ice Hockey Arena.