Elia Riva

Accostato anche a Lugano e Ginevra, Elia Riva ha deciso di restare fedele allo Zugo.

Swisstxt

Il difensore ha prolungato di 3 stagioni la sua intesa con i Tori, ovvero fino al 2028. Il ticinese era giunto nella compagine della Svizzera centrale due estati fa, e in questo campionato ha ottenuto 5 reti e 5 assist in 15 partite. Il 26enne attualmente è ai box per un infortunio alla parte alta del corpo, ma dovrebbe ritornare a breve a disposizione di Dan Tangnes. L’EVZ ha quindi sistemato la sua difesa per la prossima stagione, avendo già sotto contratto 9 terzini.

