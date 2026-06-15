Théo Rochette KEY

Dopo Attilio Biasca, un altro giovane attaccante della Nazionale rossocrociata si appresta a sbarcare in Nordamerica.

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Si tratta di Théo Rochette che ha firmato un contratto entry-level di un anno con i Red Wings, come ha annunciato la stessa franchigia di Detroit. Il 24enne, protagonista durante i playoff del 2024-25 con 17 punti (11 gol) in 19 partite, è reduce da una stagione con il Losanna, nella quale ha messo a referto 50 punti (23 gol) in 53 match. Ai recenti Mondiali ha invece realizzato 3 reti e 3 assit in 10 partite, partendo spesso da 13o attaccante.