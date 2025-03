Rochette protagonista con una tripletta freshfocus

Il Losanna ha fatto valere nuovamente il fattore casalingo contro il Langnau, sconfitto per 4-2 in gara-3.

Swisstxt

Uno scatenato Rochette, protagonista assoluto con una tripletta, ha sbloccato la sfida al 7’, si è ripetuto in shorthand nel secondo periodo e ha chiuso i conti quando Boltshauser ha lasciato la gabbia sguarnita nel finale. -Le dieci reti incassate nelle prime due sfide hanno obbligato il Kloten a prendere le dovute contromisure dello Zurigo, che però ha trovato il modo per svignarsela e imporsi pure in gara-3. Il derby, vinto dallo ZSC per 1-0, è stato deciso da Geering al termine di un lungo braccio di ferro.