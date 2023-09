Rockets freshfocus

Terza partita, terza sconfitta per i Rockets.

Impegnati in trasferta contro il Sierre, i bellinzonesi sono stati battuti con il risultato di 4-2. Subito in svantaggio per 2-0, i ticinesi non hanno però gettato la spugna, trovando il momentaneo pareggio grazie alle reti di Philip Ahlstroem e di Michael Pastori prima di subire però ulteriori due gol dai vallesani.

