Felcman Ti-Press

I Rockets sono usciti sconfitti dalla sfida casalinga con il Sierre, che si è imposto a Bellinzona con un tennistico 6-1.

La squadra di Raffaele Sannitz ha trovato l’unico gol con Jiri Felcman nel periodo centrale quando ormai era già in svantaggio di 4 reti. Per gli ospiti in evidenza il figlio d’arte Arnaud Montandon, autore di una doppietta e un assist, e l’ex biancoblù Cory Emmerton, che ha siglato il 6-1 dopo aver fornito tre passaggi decisivi.

Swisstxt