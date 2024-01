Ti-Press

overtime.

Sono durate solamente 28» le speranze dei Rockets all’ Questo il tempo bastato a Odeen durante il supplementare per infilare la rete difesa dai bellinzonesi e regalare la vittoria ai solettesi per 3-2. I ragazzi di coach Sannitz hanno comunque giocato una buona partita, riuscendo a portarsi in doppio vantaggio con Jan e Josselin a cavallo del primo e secondo periodo prima della micidiale rimonta in 42» degli ospiti.

Swisstxt