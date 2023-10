Bellinzona Rockets Ti-Press

Si preannunciava una sfida ostica per i Bellinzona Rockets quella contro lo Chaux-de-Fonds e così è stata.

In trasferta alla Patinoire des Mélèzes i ticinesi sono stati battuti dalla terza forza del campionato per 5-0 e restano così fermi a 11 punti in classifica. Sotto 1-0 al termine del primo tempo, i bellinzonesi sono crollati definitivamente nel secondo, nel quale hanno incassato ulteriori quattro reti tra cui la doppietta di Stoffel.

Swisstxt