Il primo successo in una partita ufficiale per i Bellinzona Rockets è arrivato in National Cup.

In un'immagine d'archivio alcuni giocatori dei Bellinzona Rokets mentre festeggiano un gol. © Ti-Press / Ti-Press

Nell’ambito dei sedicesimi di finale della competizione, che include tutte le categorie nazionali tranne la National League, i sopracenerini hanno sconfitto il Kuesnacht (Seconda Lega) con un netto 7-0.

Il grande protagonista di giornata per la squadra di Sannitz è stato Dukurs, autore di un poker.

