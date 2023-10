Divario troppo ampio freshfocus

La sfida non era sicuramente di quelle più abbordabili, eppure i Bellinzona Rockets hanno cercato in tutti i modi di mettere i bastoni fra le ruote alla capolista e incamerare punti importanti in ottica classifica.

Ancora in cerca della prima vittoria in campionato, i ragazzi allenati da Sannitz hanno resistito sino a metà incontro prima di inchinarsi 7-1 all’Olten.

