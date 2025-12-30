  1. Clienti privati
NHL Roman Josi ancora in gol

Swisstxt

30.12.2025 - 08:41

Secondo gol in tre partite per il difensore rossocrociato.
Secondo gol in tre partite per il difensore rossocrociato.
Imago

Roman Josi ha messo a segno il suo secondo gol in tre partite, nonché il quarto stagionale.

SwissTXT

30.12.2025, 08:41

30.12.2025, 08:45

Dal suo bastone è arrivato infatti il punto del momentaneo 1-1 nel match tra i suoi Predators e gli Utah Mammoth, match terminato 4-3 in favore di Nashville.

L’altro rossocrociato in evidenza è stato Kevin Fiala, che ha messo a referto un altro assist. I suoi Kings, però, sono stati sconfitti 5-2 dagli Avalanche di MacKinnon.

Non c’è fine alla crisi dei Jets di Nino Niederreiter, che con il 3-1 patito dagli Oilers sono incappati così nella sesta sconfitta consecutiva.

