Roman Josi Imago

Nella notte NHL Roman Josi ha disputato la partita numero 1000 in regular season, diventando il secondo elvetico a tagliare questo speciale traguardo dopo Nino Niederreiter.

SwissTXT Swisstxt

Il difensore, che ha pure messo a referto un assist nel successo 5-3 su Ottawa, si è trasferito oltreoceano nel 2010 e ha esordito in NHL la stagione successiva.

Il 35enne, capitano dei Predators dal 2017-18 e pezzo imprescindibile anche della Nazionale svizzera, nella carriera nordamericana ha ottenuto 198 gol e 555 passaggi decisivi (più 45 punti in 91 apparizioni nei playoff).