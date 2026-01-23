  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Il secondo svizzero nella storia NHL: Roman Josi entra nel Club dei 1000

Swisstxt

23.1.2026 - 08:47

Roman Josi
Roman Josi
Imago

Nella notte NHL Roman Josi ha disputato la partita numero 1000 in regular season, diventando il secondo elvetico a tagliare questo speciale traguardo dopo Nino Niederreiter.

SwissTXT

23.01.2026, 08:47

23.01.2026, 09:14

Il difensore, che ha pure messo a referto un assist nel successo 5-3 su Ottawa, si è trasferito oltreoceano nel 2010 e ha esordito in NHL la stagione successiva.

Il 35enne, capitano dei Predators dal 2017-18 e pezzo imprescindibile anche della Nazionale svizzera, nella carriera nordamericana ha ottenuto 198 gol e 555 passaggi decisivi (più 45 punti in 91 apparizioni nei playoff).

I più letti

Mini giallo: da dove viene il livido sulla mano di Trump?
Ecco dove i funzionari di Trump lasciano la maggior parte dei loro soldi in Svizzera
Nel tentativo di uscire da un parcheggio, una donna provoca danni per milioni di euro

Video correlati

Salisburgo – Basilea 3:1

Salisburgo – Basilea 3:1

UEFA Europa League | Matchday 7 | Saison 25/26

22.01.2026

Young Boys – Lione 0:1

Young Boys – Lione 0:1

UEFA Europa League | Matchday 7 | Saison 25/26  

22.01.2026

Chelsea – Pafos 1:0

Chelsea – Pafos 1:0

UEFA Champions League | Matchday 7 | Saison 25/26

21.01.2026

Salisburgo – Basilea 3:1

Salisburgo – Basilea 3:1

Young Boys – Lione 0:1

Young Boys – Lione 0:1

Chelsea – Pafos 1:0

Chelsea – Pafos 1:0

Più video

Altre notizie

Hockey. L’Ambrì vara la linea tutta straniera e ritrova Pezzullo

HockeyL’Ambrì vara la linea tutta straniera e ritrova Pezzullo

National League. Lugano senza Dahlstroem e Zanetti

National LeagueLugano senza Dahlstroem e Zanetti

Hockey. Lorenzo Canonica prolunga con il Lugano

HockeyLorenzo Canonica prolunga con il Lugano